Capturado hombre en Magangué por presunta comercialización de drogas

La venta de droga en plena vía pública y frente a menores de edad terminó con la captura de un presunto expendedor en el barrio Alfonso López, en el municipio de Magangué, Bolívar. El operativo fue adelantado por uniformados de la Policía Nacional en labores conjuntas con el grupo de Fuerza Disponible (FUDIS).

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El procedimiento se registró en la calle 11 con carrera 6, luego de que los policías que realizaban patrullajes de vigilancia, registro y control fueran abordados por un ciudadano preocupado por el incremento del microtráfico en el sector.

De acuerdo con la información entregada a las autoridades, dos hombres estarían comercializando sustancias alucinógenas “como si fueran confites”, incluso en presencia de niños que diariamente transitan y residen en la zona. El denunciante aseguró que esta problemática se había convertido en el “pan de cada día” del barrio.

Tras recibir la alerta, los uniformados, se desplazaron hasta el lugar señalado para verificar la denuncia. Al llegar, observaron a dos hombres que coincidían con las características suministradas por el informante.

Según el reporte oficial, los sospechosos adoptaron una actitud nerviosa y emprendieron la huida al notar la presencia policial. Se inició entonces una persecución que terminó metros más adelante con la captura de uno de ellos, de 49 años, mientras el otro logró escapar tras ingresar a una vivienda del sector.

Durante el registro personal, las autoridades hallaron en poder del capturado una bolsa con sustancia estupefaciente y una gramera digital, elementos presuntamente utilizados para la dosificación y comercialización de droga. Los actos urgentes adelantados por personal del CTI permitieron establecer que se trataba de cocaína.

La situación tomó un giro aún más delicado cuando, según el informe policial, el hombre habría intentado evitar su judicialización ofreciendo dinero a los uniformados. Presuntamente entregó 10 mil pesos en efectivo con la intención de impedir el procedimiento, razón por la que además del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, deberá responder por cohecho por dar u ofrecer.

“Seguiremos actuando con contundencia contra quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestras comunidades mediante el tráfico de estupefacientes. No vamos a permitir que expendan droga en sectores residenciales ni mucho menos cerca de nuestros niños y jóvenes”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.