Obras en parque Apolo de Cartagena ya superan 90 % de avance

El Parque Apolo ya muestra una transformación casi completa. Lo que durante muchos años fue un espacio deteriorado, con problemas de infraestructura y poca funcionalidad para la ciudadanía, hoy está siendo transformado en uno de los puntos más representativos y atractivos cercanos al Centro Histórico de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante una nueva visita de inspección, el alcalde Dumek Turbay Paz verificó los avances de esta importante intervención supervisada por la Secretaría de Infraestructura, que ya alcanza un 90,67 % de ejecución y entró en su fase definitiva de acabados, urbanismo y detalles finales.

“Este parque vuelve a tener vida. Durante muchos años estuvo olvidado, deteriorado y sin una intervención de fondo, pero hoy Cartagena está recuperando este espacio emblemático para las familias, para los niños, para el turismo y para la ciudad. El Parque Apolo está quedando hermoso y muy pronto lo pondremos nuevamente al servicio de todos”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante la visita.

Lo que se está haciendo

La supervisión del proyecto a está a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, bajo el liderazgo de Wílmer Iriarte Restrepo, y actualmente las labores se concentran en múltiples frentes que ya permiten ver el nuevo rostro del parque. Entre ellas se destacan la restauración y mantenimiento del obelisco, la instalación de luminarias, bancas y canecas, la colocación de adoquín rojo terracota en senderos, la instalación de las balas de piso tipo “ojo de buey”, el cableado eléctrico de lámparas de cielo raso y la aplicación de pintura en módulos y rejas.

De igual forma, avanzan trabajos especializados como la impermeabilización de módulos, la fundida de vigas de confinamiento en senderos, la instalación de mármol verde en los pedestales de los bustos, enchapes de muros y pisos en baños, instalación de cielo raso, sistemas sanitarios, lavamanos y sistema de bombeo.

“Este parque vuelve a tomar vida, esto es para todos, cualquier persona ahora puede venir a un parque digno, lleno de vida, recuperado, traer sus niños a jugar y recrearse que era la preocupación de los habitantes del sector y están cerca del centro histórico como parte de ese camino de conexión entre obras que conectan al centro de la ciudad”, expuso el alcalde Turbay.

Uno de los puntos que más llama la atención es el teatrino, donde se avanza en el pulido y acabados finales del piso, consolidando un espacio pensado para actividades culturales, recreativas y comunitarias.

También se adelantan trabajos en el car lobby y zonas perimetrales, incluyendo la fundida de placas de transición y pedestales para luminarias cercanas a los árboles, fortaleciendo tanto la funcionalidad como la estética del parque.

“Dentro de la recuperación del parque nos dimos también la prioridad para los niños del sector y haciendo digno estos espacios, recuperamos números de convivencia y tranquilidad de las personas, pero también el esparcimiento y recreación de los cartageneros y visitantes tanto nacionales como extranjeros”, dijo el mandatario

Con un avance superior al 90 %, el Parque Apolo entra así en cuenta regresiva para su entrega oficial, consolidándose como otra de las obras con las que la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue transformando espacios que durante décadas estuvieron abandonados y hoy vuelven a ser motivo de orgullo para la ciudad.