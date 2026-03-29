El uso de palma de cera sigue prohibido en Santander durante el Domingo de Ramos

En Santander, durante la celebración del Domingo de Ramos, el uso de palma de cera sigue estando prohibido en todo el territorio nacional.

La restricción aplica no solo para su extracción, sino también para su transporte y comercialización, debido a que se trata de una especie protegida y en riesgo.

La palma de cera fue declarada árbol nacional de Colombia y es considerada símbolo patrio. Sin embargo, su uso tradicional en esta época del año ha sido una de las prácticas que más ha incidido en su deterioro.

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A esto se suman otras presiones como la expansión de actividades agropecuarias, que han reducido su presencia en distintos ecosistemas.

Además, esta especie cumple un papel clave en el equilibrio ambiental, ya que sirve de hábitat para diversas aves, entre ellas el loro orejiamarillo y aporta a la producción de oxígeno en los bosques donde se conserva.

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“Es una especie que está protegida por su importancia ecológica y el riesgo en el que se encuentra. Invitamos a la comunidad a no usarla durante esta Semana Santa y optar por otras alternativas que puedan ser sembradas”, señaló Miguel Ángel Castañeda, secretario de Ambiente de Santander.

Desde la Secretaría Ambiental de Santander insistieron en evitar su uso durante la Semana Santa y optar por otras alternativas que no estén en riesgo y que puedan ser sembradas posteriormente.

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El llamado se mantiene en una de las fechas donde más se incrementa su uso, en medio de una práctica que, pese a las restricciones, aún persiste en varias regiones del país.