Carlos Amaya responde a rumores sobre una eventual candidatura presidencial

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, descartó las especulaciones que lo ubican como posible candidato presidencial en 2030 y aseguró que su prioridad es gobernar el departamento. “Está muy lejos, apenas es 2026. Por ahora sólo hablo de gobernar a Boyacá”, afirmó en entrevista, dejando claro que cualquier decisión política corresponde a los congresistas de su partido y no a él como mandatario regional.

Amaya también se refirió al futuro de su colectividad, señalando que el Partido Alianza Verde ha logrado superar momentos difíciles y que ahora enfrenta un escenario de crecimiento. Sin embargo, insistió en que las decisiones sobre posiciones políticas corresponden al equipo de congresistas elegidos.

En cuanto a la situación del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, el gobernador explicó que aún no ha recibido la notificación oficial de nulidad electoral por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá. “Cuando me llegue procederé al encargo. Por ahora estamos trabajando articuladamente con toda la administración municipal”, indicó.

Sobre las vacaciones solicitadas por el alcalde tras conocerse el fallo, Amaya prefirió no pronunciarse señalando que quiere evitar más inestabilidad en la capital boyacense. Adelantó que, una vez llegue la notificación, se nombrará un alcalde encargado, se pedirá la terna al partido Fuerza de la Paz y se convocarán elecciones.

Con estas declaraciones, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez busca centrar la atención en la gestión de su administración y en los retos inmediatos de Boyacá, dejando en segundo plano las especulaciones sobre su futuro político a nivel nacional.