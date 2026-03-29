Cámaras trampa en zona rural de Calarcá en el Quindío registraron un tigrillo y su cría

Armenia

La noticia animal, en zona rural del municipio de Calarcá en el Quindío, gracias a las cámaras trampa lograron avistar un tigrillo con su cría, un zorro perruno y un gavilán caminero en predios de conservación ambiental.

Mediante el uso de cámaras trampa, la Alcaldía de Calarcá logró un nuevo registro de fauna silvestre en predios destinados a la conservación, evidenciando la presencia de especies como el zorro perruno, el gavilán caminero y el tigrillo.

Cortesía alcaldía de Calarcá

Estos registros representan un importante aporte ecológico y científico, ya que confirman la presencia de fauna en áreas protegidas y demuestran que los predios están cumpliendo de manera efectiva su función ambiental.

Más información Ardilla Andina fue detectada gracias a las cámaras trampa en Calarcá, Quindío

Karen Torres, bióloga contratista de monitoreo y conservación de predios del municipio de Calarcá ““Se destaca el registro de un tigrillo con su cría, un hallazgo de alta relevancia que evidencia no solo la presencia de la especie, sino también procesos de reproducción y establecimiento, reflejando condiciones adecuadas de hábitat y fortaleciendo la planificación territorial, la gestión de la biodiversidad y la conectividad ecológica”

En conjunto, estos resultados fortalecen los procesos de planificación territorial, la gestión de la biodiversidad y la conectividad ecológica entre ecosistemas, además de contribuir a la promoción del conocimiento y la valoración de la fauna local en el municipio de Calarcá.