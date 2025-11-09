Venados, armadillos y otras especies que se observan en las cámaras trampa instaladas en Ibagué

Ibagué

En Ibagué instalaron cámaras trampa en predios de conservación ambiental para poder monitorear las especies que habitan en estas zonas. Según Humberto Leal, director de Agua y Cambio Climático de la Alcaldía, es sorprendente lo que hasta el momento se ha podido observar.

“El objetivo es hacer inventario de nuestra fauna en estas zonas de importancia para la conservación ambiental, por ahora tenemos seis cámaras las cuales son sujetas a revisión cada 15 días”, dijo Leal.

La idea de la administración además es generar consciencia entre la comunidad de la importancia de conservar y preservar las especies en estos ecosistemas de protección ambiental.

“Hemos comenzado a observar algunas especies que se encuentran en estas zonas generando un plan de preservación que permita incentivar el cuidado de estos territorios evitando quemas y talas que afectan estos ecosistemas”, aseguró el director de Agua y Cambio Climático de la Alcaldía de Ibagué.

Desde que se ubicaron las cámaras en estas zonas de protección ambiental se ha podido observar armadillos, venados entre otras especies que viven en estos predios de conservación ambiental.

“Es un proyecto para cuidador nuestra fauna, por ahora estamos haciendo el inventario y haremos un informe de lo que está siendo la conservación ambiental en la ciudad”, resaltó Humberto Leal.

Dato: en Ibagué también está operando el programa de Pagos por Servicios Ambientales, estrategia que beneficiará a propietarios de predios o comunidades que realizan acciones por conservar el ecosistema.