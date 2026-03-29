Avianca anuncia medidas contra Yeferson Cossio por hacer “broma” durante un vuelo

Este domingo, Avianca dio a conocer un comunicado en el que relata un nuevo caso de mal comportamiento de un pasajero durante un vuelo. En esta ocasión, el pasajero involucrado sería el reconocido influencer Yeferson Cossio, quien habría hecho una “broma” durante su vuelo de Bogotá a Madrid el pasado miércoles 11 de marzo.

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Lo que relata la aerolínea es que el pasajero, al que solo menciona como un reconocido influencer, habría usado un artefacto generador de olores químicos al interior de la cabina. Este artefacto lo ha usado en anteriores bromas Cossio, como se puede ver en los siguientes videos:

@yefersoncossio Broma de los pedos en el avión 😂 @Cintia Cossio 😂 ♬ original sound - Yef

Lo que dice la aerolínea es que este comportamiento afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina dentro del avión, pues la aeronave es un espacio cerrado en el que recircula el aire. Además, estaban sobrevolando el océano Atlántico, lo que significa que estaban todavía muy distantes del aeropuerto más cercano para poder tomar una acción de emergencia.

¿Cuáles son las medidas que tomará Avianca contra Cossio?

Avianca tomó la decisión de terminar el contrato de transporte con el influencer y le canceló el trayecto de regreso. Además, anunció que interpondrá las acciones legales correspondientes por esa conducta irresponsable que rechazó la aerolínea, pues pone en riesgo la seguridad de la operación del avión y de sus tripulantes.

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“La aerolínea reitera su llamado a las autoridades y al Congreso de la República para dar continuidad al trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa clave para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados de Avianca”.