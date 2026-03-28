La ANT entregó 3.600 hectáreas a 1.000 familias afectadas por emergencia climática en Córdoba

En municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó y entregó 714 hectáreas (ha), correspondientes a 11 predios que eran de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y fueron adquiridos por la Agencia. La mayoría estuvo en poder de los condenados Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’; Camilo Torres, ‘Fritanga’, y del exsenador Musa Besaile Fayad, condenado por cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación.

En Cereté, el Gobierno del presidente Gustavo Petro recuperó y entregó dos bienes rurales, de 105 y 83 ha, a las organizaciones campesinas Apacis, Asoparcer y Asopico.

En Planeta Rica, la ANT aprehendió cinco predios: tres de ellos, de 31, 55 y 26 ha, fueron entregados a la Asociación de Productores Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello; mientras que los dos restantes, de 26 y 35 ha, pasaron a la Asociación de Productores Manos Campesinas.

En Sahagún fue recuperado un predio de 50 ha, el cual fue entregado a la Asociación de Campesinos Productores de la Lucha (Ascaprolu). Este bien rural perteneció al excongresista Besaile Fayad, previo a un proceso de extinción de dominio penal.

En el municipio de Buenavista se logró la recuperación de tres predios: uno de 101 ha, entregado a la Asociación de Mujeres Campesinas de Costa Rica; otro de 91 ha, destinado a la Asociación Desarrollo Verde del San Jorge, y un tercero de 108 ha, que pasó a la Asociación de Productores y Comercializadores Piscícolas, Agropecuarios, Artesanales y Conservadores del Medio Ambiente.

“Y esa época, en la que las autoridades terminaban amangualándose para quitarle la tierra al campesino, cambió. Eso no pasa en este Gobierno y así lo queremos resaltar. Hoy hemos dispuesto de una cruzada que tiene como decisión política recuperar las ciénagas y los playones de Córdoba, recuperar los bienes baldíos de la nación, para entregárselos a sus campesinas y campesinos”, acentuó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Recuperación de sistemas hídricos

En medio de las afectaciones provocadas por las inundaciones en Córdoba, se continúa avanzando en la recuperación de ecosistemas hídricos para enfrentar la emergencia provocada por las lluvias, como parte de Misión Córdoba.

En ese contexto, el director Juan Felipe Harman, acompañado de la fuerza Pública y de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), lideró las labores de remoción de jarillones en el Humedal Berlín que obstruían el flujo natural del agua en Montería y contribuyeron a agravar las inundaciones en una de las márgenes de la ciudad. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento del decreto de emergencia económica para atender la crisis en Córdoba.

La demolición de estos taponamientos o diques, que fue posible gracias al apoyo de maquinaria amarilla del Ejército Nacional, garantizan la funcionalidad ecológica del ecosistema y no afectan a comunidades aledañas.

“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien dijo que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito: restablecer su conectividad hídrica.