La Agencia Nacional de Tierras tiene como meta entregar de 600 títulos de propiedad rural en Boyacá

La Agencia Nacional de Tierras espera en este primer semestre 600 títulos de tierras a los campesinos de Boyacá/ Foto: Prensa ANT

Tunja

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Felipe Harman y con el liderazgo territorial de Leonardo Plazas Vergel, proyecta la entrega de cerca de 600 títulos de propiedad rural durante el primer semestre del año en Boyacá, como parte del Plan 10.000 Zona Andina. Esta meta beneficiará directamente a más de 2.500 campesinos y campesinas que, durante décadas, han trabajado la tierra sin contar con la formalización jurídica necesaria para acceder plenamente a créditos, programas productivos, subsidios y asistencia técnica del Estado.

El logro proyectado para 2026 es resultado de un trabajo adelantado por la ANT durante los años 2024 y 2025, periodo en el que se realizó el levantamiento planimétrico de aproximadamente 2.000 predios rurales y se fortalecieron 55 Comités Municipales de Reforma Agraria. Estos espacios han sido fundamentales para la participación comunitaria, la identificación de necesidades territoriales y la articulación entre las comunidades campesinas y las instituciones del Estado.

Leonardo Plazas Vergel, coordinador de la ANT en Boyacá, destacó: “Desde hace dos años hemos recorrido el territorio realizando levantamientos prediales y generando los insumos técnicos necesarios para que en 2026 podamos concretar la entrega de más de 600 títulos en el marco del Plan 10.000 Zona Andina. Esto significa seguridad jurídica y oportunidades reales para el campo boyacense.”

Boyacá ha sido históricamente uno de los departamentos con mayores niveles de informalidad en la tenencia de la tierra, con cifras cercanas al 85%. Esta situación limitó durante décadas el desarrollo productivo del campesinado, restringiendo el acceso al crédito rural, a incentivos estatales y a proyectos de inversión que fortalecieran la economía del campo.

En este contexto, la formalización de la propiedad rural no representa únicamente la entrega de un documento. Significa acceso real a la banca, posibilidad de inversión productiva, valorización del predio y estabilidad jurídica para las futuras generaciones. En un departamento donde el campo es eje económico, social y cultural, la titulación se consolida como una herramienta concreta de equidad territorial.

La articulación entre la ANT, la Gobernación de Boyacá, las alcaldías municipales y las organizaciones campesinas ha sido clave para acelerar estos procesos y fortalecer la presencia institucional en el territorio. Con la proyección de 600 nuevos títulos en 2026, Boyacá no solo avanza en cifras, sino en dignidad, productividad y justicia social.

La Reforma Agraria deja de ser una promesa histórica y se convierte en una realidad para miles de familias campesinas que hoy podrán afirmar, con plena certeza jurídica, que la tierra que trabajan les pertenece.