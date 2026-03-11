ANT fortalece la prevención y la lucha contra la corrupción con programa de transparencia y ética

Con el propósito de poner en marca medidas y planes para prevenir la corrupción, a partir de la promoción de una cultura de legalidad, integridad y transparencia en la gestión pública, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) firmó la Declaración de Compromiso del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Este instrumento estratégico, orientado a prevenir riesgos de corrupción y fortalecer la participación y la confianza de las comunidades rurales en la gestión institucional, es impulsado por la ANT a través de su Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT).

“De acuerdo con los calendarios de la Secretaría de Transparencia y con el ejercicio de Estado Abierto que venimos consolidando, el PTEP permitirá que para el 2026 la Agencia cuente con una implementación desarrollada en todas sus instancias, tanto en el nivel central como en las regiones”, afirmó el jefe de Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, César Santoyo Santos.

El PTEP establece lineamientos para prevenir, identificar y gestionar riesgos de corrupción en los procesos misionales de la entidad, garantizando el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el fortalecimiento del modelo de Estado abierto.

Asimismo, establece directrices para asegurar que los procesos de acceso, adjudicación y formalización de tierras se desarrollen con integridad, legalidad y enfoque diferencial, territorial y poblacional, reconociendo la diversidad social, cultural y geográfica de los territorios donde opera la ANT, especialmente en zonas rurales, municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y comunidades históricamente excluidas.

“Hoy el PTEP se ha consolidado como una plataforma activa que fortalece el Programa y el Portal de Transparencia, convirtiéndolos en una herramienta clave dentro de la página web y en una oficina virtual ampliamente visitada que permite rendir cuentas de manera más exigente y transparente al Gobierno nacional y a todos los colombianos y colombianas”, aseguró el jefe de la OIGT.

Su implementación responde, entre otros factores, a la necesidad de contrarrestar la acción de falsos tramitadores y riesgos de estafa que amenazan la imagen de la Agencia Nacional de Tierras cuando sujetos inescrupulosos cobran por trámites que son gratuitos.