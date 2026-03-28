Grupo Sura aumenta sus dividendos por acción en un 33.3% tras un año de importantes resultados

Medellín, Antioquia

La Asamblea General de Accionistas de Grupo SURA aprobó el pago de un dividendo de $2.000 por acción, un incremento del 33,3 % frente al año anterior, durante la reunión anual realizada en el Teatro Metropolitano de Medellín.

El dividendo será pagado en cuatro cuotas de $500 por acción, programadas para el 24 de abril, 15 de julio y 15 de octubre de 2026, y el 15 de enero de 2027. Con este ajuste, la compañía mantiene una tendencia creciente en la remuneración a sus accionistas, que según la organización ha estado por encima de la inflación en los últimos años.

Durante la asamblea también fueron aprobados los estados financieros de 2025, periodo en el que la organización registró utilidades recurrentes por $2,3 billones, lo que representó un crecimiento del 39,9 % frente al año anterior. Este resultado permitió a la compañía alcanzar una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) ajustada del 13,7 %.

El presidente de Grupo SURA, Ricardo Jaramillo Mejía, destacó que los resultados se apoyan en el desempeño de sus principales inversiones, entre ellas Suramericana, SURA Asset Management y Grupo Cibest, y aseguró que la compañía continuará enfocada en fortalecer su posición como grupo financiero regional.

Cambios en la junta directiva

La asamblea también aprobó la incorporación de tres nuevos miembros independientes a la junta directiva para el periodo 2026–2028: la economista Raquel Bernal Salazar, el economista y exdirector de ISA Bernardo Vargas Gibsone y la ejecutiva Claudia Betancur Azcárate.

Con esta modificación, cinco de los siete integrantes del órgano directivo serán independientes, un cambio que busca fortalecer las prácticas de gobierno corporativo de la organización.

Programa para accionistas

Durante la reunión también se presentó Visionistas, un nuevo programa de beneficios dirigido a los más de 40.000 accionistas de la compañía.

La iniciativa permitirá acceder a beneficios en servicios de salud y movilidad de las compañías del grupo, además de descuentos con aliados comerciales y una oferta cultural vinculada a las plataformas de la organización.

Para 2026, Grupo SURA proyecta utilidades recurrentes entre $2,3 y $2,5 billones, así como una rentabilidad sobre el patrimonio ajustada entre 13 % y 14 %, respaldada por los dividendos de sus inversiones y su estrategia financiera regional.