Gobierno Nacional y comité minero logran acuerdo para levantar paro en el Bajo Cauca antioqueño

En deDurante varias horas, los representantes del comité minero del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba estuvieron dialogando con el Gobierno Nacional en el municipio de Caucasia, donde las partes lograron llegar a un consenso y se anunció el levantamiento oficial del paro que se desarrollaba desde hacía dos semanas.

“Tenemos bloques para la explotación minera en zonas de reserva de potencial minero. Tenemos un distrito minero, el cual vamos a trabajar para consolidarlo de la mejor manera. Adicionalmente, tenemos otros acuerdos, los cuales serán compartidos en cada uno de los territorios”, manifestó Cristian Hincapié, líder de la Mesa Minera Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba.

Mientras que Gabriel Rondón, viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, destacó la importancia del diálogo y reconoció que esta actividad de consenso no fue fácil ; sin embargo, recalca que se logró levantar la protesta.

“Hoy acabamos de darle una lección nuevamente al país. La concertación y el diálogo son la única forma para salir de los problemas y de las diferencias. La protesta social en sí no es negativa. Las personas que protestan no son delincuentes. Se presentaron algunos hechos que desbordan la protesta social y son distintos a las personas que están acá. Hemos llegado a un sano acuerdo donde se protege también el ecosistema, los cuerpos de agua, pero también el derecho de los y las trabajadoras mineros y mineras”.

De nuevo el funcionario l e envió un mensaje al gobernador de Antioquia recalcando que con la fuerza no se mejoran las condiciones de las comunidades y que se debe primar el diálogo, y de nuevo lo invitó a una reunión. También le recordó a la policía que el UDMO no es una fuerza de choque, sino de diálogo.

Recordemos que antes de levantarse la protesta había sido habilitada la vía que desde Caucasia comunica a Medellín por integrantes de la UNDMO (antiguo ESMAD), que con apoyo de otras personas lograron remover los obstáculos que impidieron la movilidad durante dos días.

Según la gobernación de Antioquia, en ese lugar alrededor de 30 personas encapuchadas habían atravesado en la carretera hasta vehículos para impedir la libre movilidad de las personas que necesitaban transitar por ese lugar.