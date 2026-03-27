El Ministerio del Interior rechazó la posición del gobernador de Antioquia sobre la protesta minera

Antioquia

El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, durante el diálogo con el Comité Minero Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, criticó la posición del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón sobre el paro minero. Manifiesta que el gobernante antioqueño ha manifestado no estar de acuerdo con esas conversaciones y que, por el contrario, pide la intervención del UNDMO.

“La fuerza y la violencia no nos conducen a ninguna parte. Tal vez usted, por su formación, tiende a eso. Es muy fácil ir y aplaudir al UNDEMO cuando no tiene usted sus hijos, ni sus sobrinos, ni sus familiares en estos equipos, enfrentando lo que usted quiere, que es el pueblo contra el pueblo”.

El alto funcionario manifiesta que el pasado martes el secretario de gobierno de Antioquia solicitó reactivar la mesa de diálogo, pero que este viernes el señor Rendón manifestó una situación diferente.

“Lamentamos y nos sentimos extrañados por el comportamiento y las declaraciones al lugar que está haciendo el señor gobernador de Antioquia. No sabemos cuál es su objetivo”.

Además, criticó que el señor Rendón haya llegado a Caucasia y no haya querido llegar a la reunión de las autoridades con los mineros.

“Hacemos una invitación al señor gobernador a que se comporte en función pública, con respeto y, ante todo, con la mayor discrecionalidad y garantía de los derechos de las personas. No podemos estar haciendo señalamientos, ni esta es hora de estar haciendo cálculos políticos electorales. Aquí estamos hablando de llegar a un acuerdo con personas que hacen parte de las organizaciones mineras".

Finalmente, el viceministro del Interior invitó al gobernador a que asista a los diálogos, como sí lo hicieron integrantes de la gobernación de Córdoba. También lo invitó a tomarse un tinto a conversar sobre la ventaja del diálogo sobre la fuerza.