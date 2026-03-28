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28 mar 2026 Actualizado 11:19

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Bogotá

Cerrada la vía al Llano en el km 44+700 por siniestro vial de un tractocamión

Personal de Coviandina a la espera de la Policía de Tránsito para gestionar el tráfico y mover el vehículo pesado.

Cerrada la vía al Llano en el km 44+700 por siniestro vial de un tractocamión. Foto: Suministrada Coviandina.

Cerrada la vía al Llano en el km 44+700 por siniestro vial de un tractocamión. Foto: Suministrada Coviandina.

Cerrada la vía al Llano en el km 44+700 por siniestro vial de un tractocamión. Foto: Suministrada Coviandina.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Cundinamarca

A las 5 de la mañana de este sábado 28 de marzo, la concesión Coviandina informó sobre un siniestro vial que se presentó en la vía Bogotá-Villavicencio, a la altura del kilómetro 44+700.

Un vehículo de carga se salió de la rampa de ingreso al puente militar I golpeando la estructura, por lo que el paso de vehículos quedó bloqueado totalmente y se cerró la vía desde ese punto.

Debido a las condiciones del puente metálico y al peso del vehículo, el personal de Coviandina está a la espera de grúas para mover el tractocamión y de la presencia de la Policía de Tránsito para gestionar el tráfico, ya sea pasos alternos o movilidad bidireccional por el puente metálico II.

Las autoridades piden a los conductores permanecer atentos a la actualización del paso de la vía.

Hacía las 6 de la mañana se comenzaron a realizar pasos alternos desde el k35+000 El Tablón hasta el k58+000 Guayabetal por la atención del siniestro vial.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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