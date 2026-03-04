Carro con el que atropellaron a policía de Tránsito en Bogotá debe más de $4 millones en comparendos
El hombre que agredió al uniformado estaba conduciendo en medio de la restricción de pico y placa.
En las últimas horas, se registró un nuevo caso de intolerancia en el occidente de Bogotá. De acuerdo con los videos, un hombre que iba en un vehículo particular, intentó evadir un retén en inmediaciones a la Terminal del Salitre de Bogotá y terminó atropellando a un uniformado de la Policía de Tránsito de la ciudad.
Visite también: Capturado responsable de agredir a un policía en Suba
El incidente se dio luego de que los policías internarán retener al hombre que conducía un vehículo que tenía pico y placa. El hombre se negó a parar y siguió de largo. Como reacción, un policía decidió iniciar una persecución en una moto de la institución.
Puede leer: Hombre intentó evadir un retén de Policía y terminó atropellando a un uniformado: tenía pico y placa
Caracol Radio confirmó que el vehículo particular de color gris marca Chevrolet tiene varios comparendos por cometer diferentes irregularidades a la hora de conducir como:
- Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. además, el vehículo será inmovilizado.
- Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.
- No acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito
Así las cosas, el dueño del vehículo debe 4.178.201 a las autoridades de tránsito por diferentes infracciones cometidas desde el año 2018.
Alcalde Galán se pronunció sobre la agresión
El alcalde Carlos Fernando Galán por medio de su cuenta de X, rechazó la agresión al uniformado de la Policía.
“Cualquier agresión contra la Policía es inaceptable y quien la cometa deberá pagar por sus acciones. La Policía vela por la seguridad de los ciudadanos y merece respeto. Gran reacción del policía, todo nuestro apoyo desde @bogota“, agregó el mandatario.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...