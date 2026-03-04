Carro con el que atropellaron a policía de Tránsito en Bogotá debe más de $4 millones en comparendos

Hombre intentó evadir un retén de Policía y terminó atropellando a un patrullero: ya fue capturado

En las últimas horas, se registró un nuevo caso de intolerancia en el occidente de Bogotá. De acuerdo con los videos, un hombre que iba en un vehículo particular, intentó evadir un retén en inmediaciones a la Terminal del Salitre de Bogotá y terminó atropellando a un uniformado de la Policía de Tránsito de la ciudad.

El incidente se dio luego de que los policías internarán retener al hombre que conducía un vehículo que tenía pico y placa. El hombre se negó a parar y siguió de largo. Como reacción, un policía decidió iniciar una persecución en una moto de la institución.

Caracol Radio confirmó que el vehículo particular de color gris marca Chevrolet tiene varios comparendos por cometer diferentes irregularidades a la hora de conducir como:

Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. además, el vehículo será inmovilizado.

Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.

No acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito

Así las cosas, el dueño del vehículo debe 4.178.201 a las autoridades de tránsito por diferentes infracciones cometidas desde el año 2018.

Alcalde Galán se pronunció sobre la agresión

El alcalde Carlos Fernando Galán por medio de su cuenta de X, rechazó la agresión al uniformado de la Policía.

“Cualquier agresión contra la Policía es inaceptable y quien la cometa deberá pagar por sus acciones. La Policía vela por la seguridad de los ciudadanos y merece respeto. Gran reacción del policía, todo nuestro apoyo desde @bogota“, agregó el mandatario.