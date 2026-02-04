Intervenciones irregulares en quebrada de la vía al Llano pondrían en riesgo la infraestructura

Coviandina, la concesión encargada de la vía Bogotá-Villavicencio, detectó durante una visita técnica intervenciones irregulares en la quebrada Munar, ubicada en el km 15 + 940.

Estas intervenciones tienen que ver con presuntas captaciones ilegales, desvíos del cauce mediante canales artesanales, instalación de mangueras y tuberías. Además de posibles vertimientos y acumulación de material particulado, que incrementan el nivel de amenaza sobre el entorno y también ponen en riesgo a la comunidad y a los usuarios del corredor vial.

De acuerdo con la evidencia que recogió la concesión, estas intervenciones fueron “no autorizadas, realizadas por particulares o pobladores cercanos, que modifican de manera irregular el cauce natural de la quebrada y alteran de forma crítica la dinámica hídrica del sector”.

El operador vial puso en conocimiento de las autoridades competentes estas evidencias por que se tomen medidas como posibles infracciones ambientales ya que ponen en riesgo inminente la estabilidad del corredor.

Consecuencias por intervenciones

La variación del cauce y el manejo inapropiado de los caudales pueden generar efectos como incrementos repentinos del nivel de agua, reboses, erosión acelerada, inestabilidad de taludes y arrastre de material, afectaciones que podrían comprometer la seguridad vial, la integridad de la infraestructura y el bienestar de las comunidades aledañas.

En ese sentido, Coviandina ha manifestado su preocupación frente a la limitada acción por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con la concesión, aunque se ha informado sobre los riesgos por estas actividades las autoridades “mantienen una postura pasiva ante estas intervenciones irregulares que, además de ser potencialmente ilegales, representan un riesgo creciente y evitable”.

Es por eso que piden que se actúe de forma urgente y coordinada, aplicando los principios de prevención y precaución, con el fin de detener estas prácticas,

mitigar los riesgos actuales y evitar que la situación derive en un evento de mayor magnitud que pueda generar daños