Alcalde de Puerto Leguizamo, tras accidente aéreo propone monumento en honor a las víctimas

Neiva

A una semana del trágico accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguizamo, Putumayo, el alcalde Luis Bustos alzó su voz para exigir al Gobierno Nacional mayor acompañamiento y apoyo para la comunidad afectada. El mandatario aseguró que no pueden quedar en el abandono tras la emergencia y pidió acciones concretas que contribuyan a la recuperación del territorio.

Como parte de las propuestas, Bustos planteó la construcción de una placa huella en la vía que permitió el acceso para atender la emergencia y evacuar a los heridos. Señaló que esta obra sería un homenaje significativo para quienes perdieron la vida y para quienes resultaron lesionados en medio del siniestro.

Luis Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguizamo, pidió que “partes del avión siniestrado permanezcan en el lugar como símbolo de memoria, resaltando el heroísmo y esfuerzo de los militares y rescatistas. También propuso la construcción de un monumento conmemorativo que incluya una placa con los nombres de los sobrevivientes y de las víctimas fatales”.

Finalmente, el mandatario pidió declarar la zona del accidente como camposanto, con el fin de preservar la memoria histórica del hecho. Además, anunció una campaña para apoyar a los campesinos y ciudadanos que participaron en las labores de rescate, impulsando iniciativas productivas que fortalezcan el desarrollo económico de Puerto Leguizamo.