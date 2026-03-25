Armada Nacional desplegó más de 450 hombres tras accidente aéreo en Putumayo: zona sigue acordonada

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia

La tragedia aérea ocurrida el pasado lunes festivo en inmediaciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo, activó de inmediato una masiva operación de respuesta por parte de la Fuerza Pública. Así lo confirmó el almirante Alfonso Córdoba, miembro de la Fuerza Naval de la Amazonía, quien detalló que cerca de 450 uniformados de la Armada Nacional acudieron a la emergencia tras conocerse el siniestro, registrado hacia las 10:00 de la mañana.

Según explicó el almirante en entrevista con Caracol Radio, la aeronave fue localizada a una distancia aproximada de entre 1,5 y 1,7 kilómetros de la pista.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron que miembros de la comunidad ya se encontraban brindando las primeras ayudas a los sobrevivientes, en una muestra de solidaridad destacada por las autoridades.

El almirante Córdoba indicó que, aunque durante la conflagración inicial se presentaron detonaciones debido a la presencia de munición y armamento en la aeronave, la situación fue controlada y actualmente el riesgo es mínimo.

No obstante, la zona permanece acordonada y bajo vigilancia de las autoridades, mientras avanzan las labores de inspección y recolección de material probatorio por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personal especializado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Desde una perspectiva personal, el almirante naval expresó el profundo impacto que le generó presenciar la escena del siniestro, recordando su experiencia como piloto.

“Es una sensación de gran tristeza. Uno se pone en el lugar de las familias de los tripulantes. Es un dolor muy grande”, afirmó.

Frente a las posibles causas del accidente, Córdoba fue enfático en señalar que cualquier hipótesis debe ser tratada con cautela y que será la Comisión Inspectora de Seguridad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana la encargada de determinar lo ocurrido.