JEMA Specialty Coffee innova con café inspirado en las 8 figuras del Sanjuanero Huilense

Neiva

Con motivo de las festividades sampedrinas, JEMA Specialty Coffee lanzó una edición especial que transforma las ocho figuras del Sanjuanero Huilense en una experiencia sensorial a través del café. La colección, creada para conmemorar los 90 años de esta danza folclórica, está compuesta por ocho variedades y procesos distintos, cada uno inspirado en una figura del baile: la Invitación, Los Ochos, el Coqueteo, la Arrodillada, la Levantada del Pie, la Arrastrada del Ala, el Secreto y la Salida Final.

La propuesta busca que cada taza cuente una parte de la historia del Sanjuanero, resaltando la riqueza cafetera del Huila mediante perfiles de sabor únicos y variedades exóticas. Más que una edición conmemorativa, la iniciativa conecta dos de los principales símbolos de identidad del departamento: el café y el Sanjuanero Huilense, protagonistas de las celebraciones sampedrinas.

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Detrás de esta apuesta está Daniel Trujillo, un joven caficultor de 25 años oriundo del corregimiento de Bruselas, en Pitalito, quien ha convertido la tradición cafetera de su familia en un emprendimiento que fusiona cultura, innovación y café de especialidad. A través de Café JEMA, busca honrar el legado de su abuelo Jesús María Trujillo, campesino que ha dedicado su vida al cultivo del café.

Estudiante de Agronomía y apasionado por el mundo cafetero, Trujillo ha complementado su formación como barista y avanza en procesos de certificación internacional. Su emprendimiento se enfoca en cafés especiales que destacan la calidad, diversidad y potencial de las variedades cultivadas en el Huila, llevando la tradición cafetera de la región a nuevas propuestas de valor.