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07 jun 2026 Actualizado 11:57

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Elecciones atípicas en Gigante-Huila están listas para este domingo

Más de 20.700 ciudadanos están habilitados para votar en una jornada que contará con 56 mesas, 406 jurados.

Se implementará biometría facial en la cabecera municipal. Foto Policía Huila.

Se implementará biometría facial en la cabecera municipal. Foto Policía Huila.

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Preparativos electorales y tecnología de biometría facial para fortalecer la transparencia electoral, están listos, para las elecciones atípicas de alcalde que se realizarán este domingo en el municipio de Gigante. Para esta jornada democrática, un total de 20.752 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto y elegir entre cuatro candidatos que participan en la contienda electoral.

Para garantizar el desarrollo del proceso, se instalarán 56 mesas de votación. De estas, 33 estarán ubicadas en la cabecera municipal y las restantes se distribuirán en los cinco corregimientos del municipio. Asimismo, se dispuso toda la logística necesaria para asegurar el normal funcionamiento de los puestos de votación.

Yadira Córdova, registradora en el Huila, afirmo que “Un total de 406 jurados de votación fueron capacitados durante la semana y estarán encargados de atender la jornada electoral. Los jurados son residentes de Gigante y provienen de entidades públicas, privadas e instituciones educativas del municipio, cumpliendo con los procedimientos establecidos para su designación.

Como medida adicional para fortalecer la transparencia y brindar mayores garantías a los ciudadanos, se implementará biometría facial en la cabecera municipal. Se espera que hacia las 5:00 o 6:00 de la tarde estén consolidados al 100 % los resultados electorales, lo que permitirá expedir la credencial al nuevo alcalde durante la misma noche.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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