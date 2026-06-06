Más de 25 policías refuerzan la seguridad en la Ruta 45 y vías principales del Huila

Neiva

En desarrollo de la estrategia “Huila Más Seguro”, la Policía Nacional intensificó los controles sobre la Ruta 45 en los municipios de Rivera, Campoalegre y Hobo. El operativo cuenta con la participación de más de 25 uniformados pertenecientes a la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial, Tránsito y Transporte, así como personal de vigilancia, con el propósito de brindar seguridad a conductores y viajeros.

Las autoridades informaron que estos dispositivos hacen parte del plan especial diseñado para la temporada de San Pedro, época en la que se proyecta la llegada de más de 80.000 vehículos a las carreteras huilenses. La reciente apertura de la doble calzada permitirá una mayor fluidez vehicular, por lo que se reforzará la presencia policial en nueve puntos estratégicos del corredor vial.

Liliana Losada, comandante de la policía de carreteras, comento que “de igual manera, la Policía adelanta labores de control y seguimiento para contrarrestar los delitos que afectan a los usuarios de las vías. Los uniformados buscan identificar y capturar a los responsables de hurtos y otros hechos delictivos registrados en diferentes sectores, con el fin de ponerlos a disposición de las autoridades competentes”.

Según las autoridades viales, existen puntos críticos donde se han presentado situaciones que afectan la tranquilidad ciudadana, especialmente en el sector del puente del intercambiador y en la vía que conduce hacia Betania y Yaguará. Ante el aumento de turistas y viajeros previsto para finales de junio y comienzos de julio, se incrementarán los controles para garantizar una movilidad segura durante las festividades de San Pedro.