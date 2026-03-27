Semana de alto voltaje: amistosos de selecciones, liga Colombiana y más en la agenda deportiva

El calendario deportivo entra en uno de sus momentos más atractivos desde este viernes 27 de Marzo hasta el 3 de Abril con la llegada de la fecha FIFA, donde las selecciones nacionales toman el protagonismo absoluto. Los aficionados podrán seguir de cerca los compromisos de las selecciones sudamericanas, así como las eliminatorias europeas rumbo a la próxima Copa del Mundo, en una jornada cargada de emociones, figuras y puntos determinantes en la clasificación.

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Además del fútbol internacional, la acción también regresa al ámbito local con la reanudación de la liga colombiana, que afronta sus últimas fechas en la fase regular. Estos partidos serán clave para definir los equipos que avanzarán a los cuadrangulares, en medio de una programación que también incluirá otros deportes, ofreciendo una oferta variada para todos los gustos.

Cronograma de parrilla deportiva:

Viernes 27

2:45 PM / suiza vs Alemania /ESPN 3

2:45 PM / Inglaterra vs Uruguay/ ESPN

3:00 PM / España vs serbia/ ESPN 2

6:00 PM / argentina vs Mauritania/ Dsports

Sábado 28

11:59 PM / F1- gran premio Japón/ ESPN

7:00 PM / Sebastian Fundora vs Keith Thurman/ ESPN

Domingo 29

2:00 PM / Mástres 1000- Miami open /ESPN 5

7:20 PM /Deportivo Pasto vs Atlético Nacional/ Win + futbol

3:00 PM / Colombia vs Francia /RCN-Caracol

11:45 / Moto GP - Gran premio Estados Unidos/ ESPN 2

Lunes 30

7:10 PM/ Independiente Medellín vs América /Win + futbol

9:20 PM/ Millonarios vs Fortaleza /Win Sports & Win + futbol

1:30 PM / Alemania vs Ghana/ ESPN

Martes 31

5:00 PM / RD Congo vs Nueva Caledonia-Jamaica / Dsports+

11:00 PM / Irak vs Bolivia /Dsports

7:15 PM/ Argentina vs Zambia /Dsports

7:45 PM / Brasil vs Croacia/ ESPN

Miércoles 1

9:30 PM/ atlético nacional vs Cúcuta /Win + futbol

Jueves 2

5:10 PM/ América vs Bucaramanga /Win + futbol

8:20 PM/ Jaguares vs Millonarios /Win + futbol

Viernes 3

2:45 PM / PSG vs Toulouse /ESPN