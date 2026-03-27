Ríos pide corregir errores de cara al duelo con Francia: “Vamos a jugar contra un equipo más fuerte”

La Selección Colombia cayó 2-1 ante Croacia y puso fin a un invicto de 12 partidos frente a selecciones europeas, una racha que se mantenía desde febrero de 2011, cuando perdió 1-0 ante España con gol de David Silva.

El volante Richard Ríos dio sus sensaciones tras el compromiso: “Sabíamos que iba a ser un rival muy importante, que es algo que nos va a preparar mucho para el Mundial, pero creo que nos tomamos esto como una preparación. Queríamos ganarlo, pero lastimosamente por detalles lo perdimos; ahora es aprender y no cometer los mismos errores”.

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También dio su punto de vista del porqué se complicó el partido: “Creo que nosotros le dimos la oportunidad de que nos empataran y el equipo está mejor anímicamente”.

Además, fue claro en que la Selección no sufrió por el planteamiento del rival: “Yo creo que no, porque varias veces salimos jugando corto, entonces creo que eso no fue lo que nos complicó. Yo siento que el primer tiempo fue muy parejo y por un tiempo estuvimos por encima de ellos; luego nos empataron porque se pusieron mejor anímicamente que nosotros y ahí se vino el 2-1 de ellos”.

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Ríos también explicó por qué no se pudo administrar la ventaja: “Nosotros comenzamos ganando, sabemos que no es un rival fácil tampoco. El rival también salió a buscar el empate; lastimosamente tenemos un desvío que creo que eso le hizo coger fuerza al partido del rival. Ya después, en el segundo gol, en la pelota parada nos desorganizamos un poco ahí”.

Finalmente, reveló lo que se habló en el camerino: “Nos dijimos que no debemos cometer los mismos errores, porque vamos a jugar contra un equipo mucho más fuerte el domingo. No es por nada que llegaron a la final del Mundo, igual que Croacia, que estuvo entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Y fue eso, se quedó con que no se deben cometer los mismos errores, porque sabemos que contra estos equipos el mínimo error nos lo cobran”.