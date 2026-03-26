Paul McCartney regresa con nuevo sencillo “Days We Left Behind” y anuncia nuevo disco en 5 años

Este jueves, el músico inglés Paul McCartney lanzó su nuevo sencillo “Days We Left Behind” y anunció su vigésimo trabajo de estudio ‘The Boys of Dungeon Lane’, que saldrá a la venta el 29 de mayo.

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Este nuevo sencillo es una carta de amor a su ciudad natal, Liverpool.

En una publicación en sus redes sociales, el exBeatle escribió sobre su nueva canción: “Al mirar atrás en tu vida, piensas: ‘¡Guau, ¿de verdad hicimos eso?!’”. Todo vuelve a tu mente de golpe… es como un sueño.”

“El título del álbum proviene de una estrofa de la canción ”Days We Left Behind”. Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si solo escribo sobre el pasado, pero luego pienso: ‘¿cómo se puede escribir sobre otra cosa?’".

Este será el primer álbum de estudio de McCartney desde ‘McCartney III’, un disco que produjo y lanzó durante la pandemia.

‘The Days of the Dungeon Lane’ fue producido por Andrew Watt, quien ha trabajado en discos como ‘Hackney Diamonds’ de los Rolling Stones, ‘Ordinary Man’ y ‘Patient Number 9’ de Ozzy Osbourne.

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Watt también produjo “Mayhem” de Lady Gaga y ha trabajado en discos de Miley Cyrus, Post Malone, Pearl Jam y Justin Bieber.