Radamel Falcao ya tiene fecha tentativa para volver con Millonarios

Millonarios oficializó a su nuevo patrocinador principal: la marca automotriz GAC, en una rueda de prensa realizada en la sede del club. El acuerdo, que se extenderá hasta diciembre de 2026, consolida una alianza estratégica respaldada por el Grupo Automotriz Carrera e incluye presencia en el equipo masculino y femenino, además de activaciones digitales y experiencias de marca para los hinchas.

Más allá del anuncio institucional, el director técnico Fabián Bustos también se refirió a la actualidad deportiva del equipo, especialmente al manejo de cargas tras la reciente victoria frente a Once Caldas:

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“Es la semana más larga que hemos tenido desde que empecé. Me imagino que ya saben que no contamos con Sergio Mosquera por su lesión. Hay otros de los chicos que vienen jugando siempre con una molestia, pero después se ha venido trabajando bien”.

El estratega argentino también habló sobre la situación de Santiago Castrillón, mostrando el impacto que ha tenido en el grupo:

“Es una situación difícil, no estamos preparados para estas situaciones, pero uno puede tener mucha experiencia, vivencias que hasta que no pasan no las podés comentar. El grupo lo ha manejado de muy buena manera, siempre lo tenemos muy presente porque estuvo muy cerca de debutar, ya habíamos hablado con él. Darle toda la fuerza a la familia y el grupo sigue enfocado; los primeros días nos golpeó mucho más, pero con el transcurrir de los días la situación se va haciendo más normal, más natural”.

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En cuanto al estado físico de algunos jugadores, Bustos entregó novedades importantes:

“Hoy Sarabia está con una molestia que posiblemente no lo tengamos para el lunes. Yo no tengo idea quién va a jugar el lunes. Lo de Radamel, está entrenando muy bien; yo siempre en rueda de prensa digo que el próximo lo vamos a tener, pero la realidad es que hoy trabajó muy bien. Le pregunté al profe y en Copa Sudamericana lo vamos a tener seguro. Yo ya pasé la lista de los jugadores que van a viajar y lo quiero tener ahí”.