¿Podríamos estar ante la peor crisis económica del mundo?: experto explica las razones

Richard Bookstaber es un economista y escritor financiero estadounidense, reconocido por su análisis del riesgo y la fragilidad del sistema financiero global. Recientemente escribió en el diario The New York Times un artículo titulado: Predije la crisis financiera de 2008. Lo que viene podría ser peor.

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En este artículo, Richard Bookstaber advierte que el sistema financiero global podría enfrentar una crisis incluso más grave que la de 2008. Su principal argumento es que los riesgos actuales no están aislados, sino profundamente interconectados dentro de un sistema complejo, donde cualquier shock puede propagarse rápidamente.

Bookstaber identifica varios focos de riesgo: el auge de la inteligencia artificial, el crecimiento del mercado de crédito privado (valorado en cerca de 2 billones de dólares), la alta concentración del mercado bursátil y tensiones geopolíticas como Irán o Taiwán. Aunque estos factores suelen analizarse por separado, en realidad forman parte de una misma red financiera altamente vulnerable.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Richard Bookstaber, economista, reveló algunos detalles de por qué hace esta nueva predicción mundial.

¿Por qué lo que viene podría ser peor que la crisis económica de 2008?

Las características que hay ahora mismo puede hacer que los mercados no solo bajen mucho más, sino que esta crisis financiera sea mucho más prolongada, por eso considera que podría ser peor que la de 2008.

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¿Cuál podría ser el problema de esta crisis financiera?

Hay un numero de problemas que se pueden identificar en este momento, lo crítico es que todos están relacionados entre sí y eso es lo preocupante.

Uno de los ejes centrales es la Inteligencia Artificial, también está relacionado también con los bloqueos a Taiwán, de donde pueden salir los chips de computadores, y ese puede ser el catalizador para ver una crisis peor a la que se vivió en el año 2008.

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Inteligencia artificial:

La inteligencia artificial trae dos problemas: es muy costosa, tiene un precio muy elevado y eso genera un potencial para que el mercado pueda caer más fácilmente. Lo segundo es el impacto en el empleo, el desempleo es una preocupación y en la actualidad muchas personas cuando salen de la Universidad se les hace muy difícil conseguir empleo.

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