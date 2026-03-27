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28 mar 2026 Actualizado 00:38

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Política

Petro firmó la ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria: entre tierras a damnificados en Córdoba

Se trata de 3600 hectáreas para damnificados por la emergencia invernal.

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Después de varias horas de espera, finalmente el presidente Gustavo Petro llegó a Cérete, en el departamento de Córdoba y sancionó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria.

En el polideportivo del municipio, el alto mandatario firmó el decreto, a través del cual se oficializan jueces especializados para solucionar problemas de tierras, y conflictos agrarios y rurales.

También establece la entrada en funcionamiento de Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, que brindarán soporte pericial y acompañamiento especializado, así como de Facilitadores agrarios y rurales, quienes se encargarán de orientar a la ciudadanía en el acceso a la justicia en asuntos de tierras.

Formalización de tierras para damnificados

Durante el evento, el presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman realizaron la entrega de 3,600 hectáreas para familias campesinas damnificadas por la emergencia invernal del departamento de Córdoba.

Además, oficializaron el inicio a la demolición de jarillones para la recuperación de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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