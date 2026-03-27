FFMM abatieron a seis integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Vaupés

Según el Comandante de las Fuerzas Militares, General Hugo Alejandro López Barreto, seis integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron abatidos en una operativo conjunto en el departamento de Vaupés.

A través de su cuenta de X, el Comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que se adelantó una operación conjunta entre Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía Nacional en contra de las disidencias de ‘Iván Mordisco en el sur del país.

“Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares. Así mismo, fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”, mencionó el General Hugo Alejandro López Barreto.

Fuentes militares le informaron a Caracol Radio, que en la zona hay expertos forenses haciendo los estudios correspondientes para determinar si uno de los 6 abatidos por las Fuerzas Armadas es ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.