“Nos hicieron trampa”: Josías Fiesco tras perder curul en Cámara por Bogotá

Este viernes, 27 de marzo, finalizó el proceso de escrutinios para la Cámara de Representantes por Bogotá, y ya se definió la distribución de las 18 curules para esta circunscripción.

La sorpresa estuvo en el Centro Democrático, en donde finalmente se quedó sin curul el candidato e influencer Josías Fiesco, quien en el preconteo había sacado 17.340 votos y con ello, había alcanzado la quinta de seis curules de ese partido.

Sin embargo, tras el escrutinio, terminaron con más votos los candidatos, y ahora representantes electos, Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo.

Así pues, Josías Fiesco se quedó por fuera y las seis curules del uribismo quedaron conformadas por: Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, David Gerardo Cote, Nelly Mosquera, Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo.

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¿Qué dijo Fiesco?

“Nosotros derrotamos a las maquinarias (...) De manera que estamos evaluando con el equipo jurídico qué derecho ha sido vulnerado y vamos a seguir en la defensa de estas banderas”, dijo a Caracol Radio, asegurando que no es cierto que lo hayan sobrepasado en votación y que todo sería una jugada para impedirle llegar al Congreso.

De hecho, dijo que la jugada vendría desde el mismo Centro Democrático y sus directivas, pues él no estaría de acuerdo con la dupla de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la Presidencia.

Por eso, aseguró: “Rechazo sin duda este fuego amigo, porque lo que hemos ganado ha sido un esfuerzo (...) quienes perdieron en las urnas no pueden ganar haciendo trampa”, concluyó.