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27 mar 2026 Actualizado 22:39

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Política

“Nos hicieron trampa”: Josías Fiesco tras perder curul en Cámara por Bogotá

El candidato Josías Fiesco figuraba inicialmente en el quinto lugar, sin embargo, tras el escrutinio, sacaron más votos Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo.

Laura Duarte@laurad_duarte

Este viernes, 27 de marzo, finalizó el proceso de escrutinios para la Cámara de Representantes por Bogotá, y ya se definió la distribución de las 18 curules para esta circunscripción.

La sorpresa estuvo en el Centro Democrático, en donde finalmente se quedó sin curul el candidato e influencer Josías Fiesco, quien en el preconteo había sacado 17.340 votos y con ello, había alcanzado la quinta de seis curules de ese partido.

Sin embargo, tras el escrutinio, terminaron con más votos los candidatos, y ahora representantes electos, Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo.

Así pues, Josías Fiesco se quedó por fuera y las seis curules del uribismo quedaron conformadas por: Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, David Gerardo Cote, Nelly Mosquera, Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo.

Lea: “Finalizó el escrutinio en Bogotá: Así quedaron distribuidas las curules”

¿Qué dijo Fiesco?

“Nosotros derrotamos a las maquinarias (...) De manera que estamos evaluando con el equipo jurídico qué derecho ha sido vulnerado y vamos a seguir en la defensa de estas banderas”, dijo a Caracol Radio, asegurando que no es cierto que lo hayan sobrepasado en votación y que todo sería una jugada para impedirle llegar al Congreso.

De hecho, dijo que la jugada vendría desde el mismo Centro Democrático y sus directivas, pues él no estaría de acuerdo con la dupla de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la Presidencia.

Por eso, aseguró: “Rechazo sin duda este fuego amigo, porque lo que hemos ganado ha sido un esfuerzo (...) quienes perdieron en las urnas no pueden ganar haciendo trampa”, concluyó.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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