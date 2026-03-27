Monguí espera hasta 6.000 turistas en Semana Santa con agenda religiosa y cultural

Monguí

El municipio de Monguí se alista para recibir un alto flujo de visitantes durante la Semana Santa, con una programación que incluye actividades religiosas, culturales y turísticas. Así lo confirmó el alcalde Edison Fabián Pateño, quien destacó que esta temporada es una de las más importantes para la localidad.

“El municipio de Monguí tiene siempre las puertas abiertas para poderlos recibir en nuestra Semana Mayor. Tendremos diferentes actividades como el auto sacramental en vivo, las procesiones y una variada agenda religiosa”, señaló el mandatario en diálogo con Caracol Radio.

El alcalde explicó que durante el Jueves y Viernes Santo se realizarán procesiones por las principales calles del municipio, así como eventos en la basílica, entre ellos conciertos con la Sinfónica Reina de Boyacá. “Mostraremos las bellezas de nuestro municipio, como el Puente Calicanto, y tendremos diferentes actividades religiosas en la basílica”, indicó.

El mandatario, también hizo un llamado a los turistas para que visiten Monguí y disfruten de su oferta turística. “Hemos habilitado parqueaderos para que puedan recorrer nuestras calles, conocer el claustro y la basílica menor. Somos Pueblo Patrimonio y queremos que todos nos visiten”, agregó.

Finalmente aseguró que la expectativa es alta en materia de turismo. “En un mes normal recibimos alrededor de 1.500 turistas, pero la idea es poder recibir entre 5.000 y 6.000 turistas durante esta Semana Santa”, puntualizó.