26 mar 2026 Actualizado 21:28

Justicia

Medicina Legal identificó 37 víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo

En total 57 funcionarios que hacen parte de 12 equipos están adelantando la identificación de los cuerpos.

Una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo.

Jenny Rocio Angarita

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que se han identificado 37 cadáveres de las víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo (Putumayo).

Las víctimas fueron identificadas como:

1. Villota Guevara Ariel Leonardo

2. My. Fernández Camargo Jaime Alexander

3. Otavo Yaima Yeferson Fabian

4. Moreno Chavez Andrés Javier

5. Martínez Varón Marco Tulio

6. Quintero Aquite Juan Ernesto

7. Blanco Hernández Luis Eduardo

8. Herrera López Mateo

9. Noreña Andica Luis Andrés

10. Solis Torres Jaider Alexis

11. Pérez Torres Benjamín Esteban

12. González Herrera Julián David

13. González Hernández Luis Eduardo

14. Baza Tordecilla Cristian Camilo

15. Pinzon Reyes Jhonathan Stid

16. Rojas Velandia Natalia

17. Guerra Almeida Rafael Santos

18. Chiquillo Miranda Jesús Enrique

19. Arias Pérez Daniel Esteban

20. Tordecilla Warnes Arley Camilo

21. Contreras Astroza Cristian Camilo

22. Mena Hurtado Jeison

23. Ocampo Tenorio Giovanny

24. Hernández Hernández Jesús Eduardo

25. Pérez Ramirez José Alfredo

26. Moreano Canticus Anderson Steven

27. Vargas Silva Romer

28. Arias Pérez Santiago Andrés

29. Diaz Reyes Leandro

30. Varón Reyes Hugo Mario

31. Libreros Tarapuez Jhon Jairo

32. Obando Rengifo Edier Enrique

33. Otavo Tique Wilson Daniel

34. Argel Villadiego Camilo Andrés

35. Tabaco Franco Carlos Andrés

36. Mendoza Caicedo José Marco

37. Cespedes Arias Julián David

El Instituto informó que, para el proceso de identificación de las víctimas del siniestro aéreo, se dispuso de doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, señaló Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal.

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

