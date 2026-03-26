Medicina Legal identificó 37 víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo
En total 57 funcionarios que hacen parte de 12 equipos están adelantando la identificación de los cuerpos.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que se han identificado 37 cadáveres de las víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo (Putumayo).
Las víctimas fueron identificadas como:
1. Villota Guevara Ariel Leonardo
2. My. Fernández Camargo Jaime Alexander
3. Otavo Yaima Yeferson Fabian
4. Moreno Chavez Andrés Javier
5. Martínez Varón Marco Tulio
6. Quintero Aquite Juan Ernesto
7. Blanco Hernández Luis Eduardo
8. Herrera López Mateo
9. Noreña Andica Luis Andrés
10. Solis Torres Jaider Alexis
11. Pérez Torres Benjamín Esteban
12. González Herrera Julián David
13. González Hernández Luis Eduardo
14. Baza Tordecilla Cristian Camilo
15. Pinzon Reyes Jhonathan Stid
16. Rojas Velandia Natalia
17. Guerra Almeida Rafael Santos
18. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
19. Arias Pérez Daniel Esteban
20. Tordecilla Warnes Arley Camilo
21. Contreras Astroza Cristian Camilo
22. Mena Hurtado Jeison
23. Ocampo Tenorio Giovanny
24. Hernández Hernández Jesús Eduardo
25. Pérez Ramirez José Alfredo
26. Moreano Canticus Anderson Steven
27. Vargas Silva Romer
28. Arias Pérez Santiago Andrés
29. Diaz Reyes Leandro
30. Varón Reyes Hugo Mario
31. Libreros Tarapuez Jhon Jairo
32. Obando Rengifo Edier Enrique
33. Otavo Tique Wilson Daniel
34. Argel Villadiego Camilo Andrés
35. Tabaco Franco Carlos Andrés
36. Mendoza Caicedo José Marco
37. Cespedes Arias Julián David
El Instituto informó que, para el proceso de identificación de las víctimas del siniestro aéreo, se dispuso de doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.
“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, señaló Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal.
