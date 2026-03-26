Confirman regreso a clases presenciales el 6 de abril tras brote de varicela en Bucaramanga

La subsecretaria de Educación de Bucaramanga, Elsa Encinales, confirmó que el próximo 6 de abril se retomarán las clases presenciales en una institución educativa pública de la ciudad, luego del brote de varicela que obligó a suspender la asistencia y migrar a modalidad virtual.

La medida de aislamiento inició el 16 de marzo y se mantendrá hasta el 5 de abril, con el fin de contener la propagación del virus dentro de la comunidad educativa. Durante este tiempo, los estudiantes han continuado su proceso académico de forma remota.

De acuerdo con las autoridades, los casos se han presentado en niños entre los 5 y 12 años, por lo que se activaron protocolos de prevención en articulación con la Secretaría de Salud, incluyendo seguimiento a los contagios y control dentro de la institución.

Además, se implementó flexibilidad académica desde el 21 de marzo para evitar la asistencia de estudiantes con síntomas. Desde la Secretaría de Educación reiteraron el llamado a los padres de familia para no enviar a sus hijos a clases si presentan signos de la enfermedad, ya que esto aumenta el riesgo de transmisión.

Las autoridades aseguraron que antes del retorno se garantizarán condiciones de limpieza y desinfección en el plantel, con el objetivo de retomar la presencialidad de manera segura.