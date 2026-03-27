¿Lloverá en Colombia este fin de semana? Ideam reveló pronóstico del clima para el 28 y 29 de marzo

En el arranque de este 2026 Colombia ha afrontado una emergencia climática que, entre otras cosas, golpeó fuertemente al departamento de Córdoba dejando miles de personas afectadas.

Las fuertes y constantes lluvias causaron que los habitantes de determinadas regiones en el país perdieran sus hogares, animales, entre otras cosas. Lo que llevó a que varias autoridades nacionales, e incluso de otros países, activaran protocolos para enviar ayuda y monitorear la situación.

Es el caso del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que hace un seguimiento constante de la actualidad climática de Colombia, y que este viernes publicó el pronóstico del clima, como ya es costumbre, para el fin de semana que se avecina, es decir, el sábado y domingo 28 y 29 de marzo.

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¿Lloverá en Colombia este fin de semana del 28 y 29 de marzo en Colombia?

Pues bien, el IDEAM puntualizó en el comunicado que sí se prevén lluvias para este fin de semana, incluyendo días como este viernes y los próximos lunes y martes.

“Se prevén condiciones lluviosas en amplios sectores del territorio nacional”, afirmaron.

Ahora, aunque comentaron que posiblemente lloverá, también alertaron que los días de más lluvia serán el domingo, 29 de marzo, y el lunes 31.

“ El domingo 29 y el lunes 30 de marzo se perfilan como los días de mayor intensidad de precipitaciones, mientras que el martes 31 presentaría una disminución general en las lluvias”, explicaron.

Entonces, ¿en qué territorios de Colombia lloverá este fin de semana del 28 y 29 de marzo en Colombia?

El instituto explicó que las lluvias que se prevén para el fin de semana ya mencionado se distribuyen de la siguiente manera entre días y regiones:

Sábado 28 de marzo

Para este día el IDEAM comentó que se “espera una mayor concentración de lluvias en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como en áreas del sur de la región Caribe y en el sur y occidente de la Orinoquía”.

Explicaron, también, que en estas regiones las lluvias serán entre moderadas y fuertes “con alta probabilidad de tormentas”.

Así mismo, hicieron un llamado a la población para tener especial atención con los ríos, pues podrían haber crecientes: “Se mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus afluentes, especialmente en cuencas con suelos saturados. Esta condición podría presentarse en aportantes de los ríos":

Cauca y Magdalena (desde la cuenca alta hasta la baja),

En las zonas hidrográficas de los ríos Atrato-Darién y San Juan (Chocó),

Así como en ríos del piedemonte de Caquetá y Putumayo. eléctricas.

Domingo, 29 de marzo

En este día el IDEAM fue puntual y señaló que para el domingo se espera “una de las jornadas más lluviosas del fin de semana”.

Las precipitaciones tendrán lugar, principalmente, en “ amplias áreas de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Se espera un incremento significativo de las lluvias en el sur, oriente, occidente y zonas de piedemonte de la Orinoquía, así como lluvias dispersas en el sur de la región Caribe”.

Al igual que el sábado, para el domingo advirtieron que “persiste la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus principales afluentes, especialmente en cuencas con suelos saturados, así como en tributarios de los ríos”:

Cauca y Magdalena

En las zonas hidrográficas de los ríos Mira, Atrato-Darién y San Juan (Chocó),

Además de ríos del piedemonte en Meta, Caquetá y Putumayo.

¿Lloverá en Bogotá este fin de semana del 28 y 29 de marzo en Colombia?

Según el IDEAM, es probable que sí llueva este fin de semana en Bogotá. Anotaron que en la capital del país “se esperan lluvias principalmente en horas de la tarde y noche” durante estos días, aunque los “mayores acumulados” están previstos para el viernes 27 y el martes 31 de marzo".

Recomendaciones del IDEAM

Teniendo en cuenta que es fin de semana previo a Semana Santa y miles de colombianos se desplazarán por las carreteras del país, el IDEAM hizo una serie de recomendaciones para evitar contratiempos y mantenerse seguro.

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Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.

Se sugiere a la comunidad, mantener un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.

Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerlos en alerta.

También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.

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