IDIGER avala Plan de Emergencias para Salsa al Parque 2025 con aforo de 40 mil personas

Colombia

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) emitió concepto técnico favorable al Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) para el Festival Salsa al Parque 2025, programado para el 4 y 5 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El documento establece un aforo máximo autorizado de 40 mil asistentes, 38 mil en el área general y 2 mil en la zona de prensa y aliados.

“Una vez evaluado el documento Plan de Emergencias y Contingencias – PEC y sus anexos, se informa que cumple con lo establecido en el Decreto 599 de 2013, por lo que se emite concepto técnico”, señaló el IDIGER en el oficio dirigido al Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Evento de alta complejidad

La entidad clasificó el festival como de alta complejidad, lo que obliga a contar con un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, encargado de coordinar las acciones de seguridad antes, durante e inmediatamente después del evento. El PMU deberá garantizar comunicación constante con las áreas operativas, visibilidad completa del escenario, señalización adecuada y planes alternos en caso de emergencias.

Recomendaciones para el festival

El IDIGER hizo una serie de recomendaciones al organizador, entre ellas:

Cumplir los horarios definidos en el plan y garantizar ingresos seguros.

Verificar y reportar el estado de las estructuras antes y durante el evento.

Mantener despejadas las rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Difundir mensajes de seguridad a través de medios visuales y de audio.

Disponer de zonas para restablecimiento familiar en caso de extravíos.

Controlar la presencia de vendedores ambulantes y el uso de drones según normativa.

Operador logístico

La logística estará a cargo de la empresa GSP Logística y Eventos S.A.S., con un equipo de 381 personas, entre coordinadores y operadores. Todos deberán estar uniformados y capacitados en el Plan de Emergencias y Contingencias.

No es la autorización final

El documento enfatiza que este concepto técnico no constituye autorización para la realización del festival. “La autorización deberá ser tramitada ante la entidad competente”, aclaró el IDIGER.

Con estas condiciones, el Festival Salsa al Parque 2025 se prepara para recibir a miles de asistentes en el Simón Bolívar, con un plan de seguridad que busca mitigar riesgos y garantizar un desarrollo seguro de la actividad.