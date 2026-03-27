Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en Bogotá: Estos son los cierres viales y desvíos

Calibre 50, Lenin Ramírez, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Alzate, El Andariego, Paola Jara, Charrito Negro, Jhon Álex Castaño, Fernando Burbano, Arelys Henao, Kelly Cárdenas, Francy, El agropecuario y más artistas se tomarán el Estadio El Camín este sábado 28 de marzo en el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0.

De este modo, y teniendo en cuenta que varios ciudadanos se estarán movilizando por la zona, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales del 27 al 29 de marzo en inmediaciones del Estadio El Campín.

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Cierres viales desde el 26 de marzo

De acuerdo con lo dicho por la entidad, desde las 12:00 horas del 26 de marzo y hasta las 10:00 de la noche del 27 del mismo mes, habrá cierres en los siguientes tramos:

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Cierres viales desde el 27 de marzo

Desde las 12:00 horas y hasta las 10:00 de la noche del 27 de marzo, habrá cierres de:

Cierre carril occidental de la calzada occidental de la transversal 28 entre la avenida calle57 y la calle 53B Bis.

Cierres viales del 27 de marzo al 29 de marzo

Desde las 10 de la noche del 27 de marzo, y hasta las 10:00 de la mañana del 29 de marzo habrá cierres en:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá dejar los dos carriles de la calzada oriental para acceso y salida controlada exclusivamente para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).

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Desvíos por el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0

Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y tomen la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

Quienes van en sentido sur – norte por la avenida NQS y tomen la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS - diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS - diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Quienes se desplazan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Desvíos por el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 / Ginna Alejandra Rincon Sanchez Ampliar Desvíos por el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 / Ginna Alejandra Rincon Sanchez Cerrar

Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente, deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente - carrera 24 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido oriente - occidente por la avenida calle 57 y toman la transversal 28 y carrera 28 al sur y avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.