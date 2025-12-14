The Cardigans estarán en Colombia en el Festival Ondas

Todos nuestros grandes amores musicales nos acompañan desde adolescentes. Para todos los que aprendimos sobre el amor cantando “Lovefool”, nos rendimos al desamor con “My Favourite Game” y “Erase Rewind”, ha llegado el momento, The Cardigans. la icónica banda de los noventa aterriza por primera vez en Colombia para recordarnos que ninguna espera es demasiado larga cuando de ver a nuestras bandas soñadas se trata.

El próximo 14 de febrero del 2026, el Festival Ondas recibe a Lars-Olof Johansson, Bengt Lagerberg, Nina Persson y Magnus Sveningsson en una noche para reencontrarse con los himnos que aún viven en la memoria como si el tiempo no hubiera pasado. Porque todas las primeras veces son inolvidables, la banda sueca se suma el line up de lujo en la primera edición del evento, por la intimidad en la música en vivo.

El Parque Metropolitano Simón Bolívar será un teatro al aire libre que le permitirá a los asistentes estar a máximo 50 metros de su artista favorito. Una misma tarima recibe diferentes artistas cada noche. Este es un festival de bajo impacto, con un aforo para 3000 almas cantando y bailando, mientras otras miles estarán con Fomo en casa. En ondas, además de música, se tendrá una oferta gastronómica.

En ondas, se mueve la música y se navega entre sonidos, géneros y artistas, con una agenda cultural de Bogotá como este ciclo de conciertos, distribuidos en diferentes días, en los que uno o dos artistas son protagonistas de la noche.

Esta es la programación:

13 de febrero: Ivy Queen y Villano Antillano.

14 de febrero: The Cardigans.

15 de febrero: Encanto de Disney en concierto.

19 de febrero: Arde Bogotá y Silvestre y La Naranja.

20 de febrero: Justin Quiles y Ovy on the Drums.

21 de febrero: Jerry Rivera.