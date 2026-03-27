Exjefe de inteligencia militar iría a cárcel por negar falsos positivos

Ante la negativa del teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena de reconocer su responsabilidad como máximo responsable por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsos positivos en combate en Casanare, la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió remitir su proceso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

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Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, el teniente coronel (r ) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, esta decisión se produjo tras la audiencia pública en la que 19 militares, un exagente del DAS y dos civiles reconocieron que en la Brigada XVI se configuró una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate entre 2005 y 2008.

Por lo que, en su momento, Sarmiento aportó de manera sustancial a la estrategia para dar apariencia de legalidad a los crímenes mediante, entre otras, la difusión de información prefabricada que permitió señalar a las víctimas asesinadas.

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Por estos hechos, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 26 miembros del Ejército Nacional, un funcionario del extinto DAS y dos civiles. De ellos, 27 han reconocido su responsabilidad y 22 ya fueron postulados a sanción propia ante el Tribunal para la Paz, para que inicie la etapa de juicio y emita la sentencia.

Cabe señalar que el teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena se desempeñó como jefe de la Sección de Inteligencia (B2) entre diciembre de 2006 y febrero de 2008. Ahora deberá afrontar un juicio y de ser vencido, se podría enfrentar ante una sanción de hasta 20 años de prisión.