Exjefe de inteligencia militar iría a cárcel por negar falsos positivos
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó al exjefe de inteligencia de la Brigada XVI por no reconocer su responsabilidad en ‘falsos positivos’.
Ante la negativa del teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena de reconocer su responsabilidad como máximo responsable por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsos positivos en combate en Casanare, la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió remitir su proceso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
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Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, el teniente coronel (r ) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, esta decisión se produjo tras la audiencia pública en la que 19 militares, un exagente del DAS y dos civiles reconocieron que en la Brigada XVI se configuró una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate entre 2005 y 2008.
Por lo que, en su momento, Sarmiento aportó de manera sustancial a la estrategia para dar apariencia de legalidad a los crímenes mediante, entre otras, la difusión de información prefabricada que permitió señalar a las víctimas asesinadas.
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Por estos hechos, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 26 miembros del Ejército Nacional, un funcionario del extinto DAS y dos civiles. De ellos, 27 han reconocido su responsabilidad y 22 ya fueron postulados a sanción propia ante el Tribunal para la Paz, para que inicie la etapa de juicio y emita la sentencia.
Cabe señalar que el teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena se desempeñó como jefe de la Sección de Inteligencia (B2) entre diciembre de 2006 y febrero de 2008. Ahora deberá afrontar un juicio y de ser vencido, se podría enfrentar ante una sanción de hasta 20 años de prisión.