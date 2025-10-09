A juicio general (r) Henry Torres y otros 18 militares por 318 casos de falsos positivos en Casanare

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz envió los casos de 19 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional en Casanare, dentro de los que está el mayor general en retiro Henry William Torres Escalante, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles, para que se inicie la etapa de juicio, después de haber concluido que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad, y con ello, podrán recibir una sanción con una sentencia restaurativa que no implica cárcel.

Estas 22 personas fueron imputadas como máximos responsables por 318 casos de falsos positivos en Casanare entre 2005 y 2008. y según la JEP hicieron parte de una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para perpetrar los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mujeres, menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de estas unidades militares. Los pobladores fueron estigmatizados y muchas familias padecieron con especial intensidad este fenómeno.

Este es el resultado de un riguroso proceso de investigación en el que se contrastó la información y se identificó a los máximos responsables. Los señalados reconocieron públicamente su responsabilidad ante las víctimas, la JEP y el país. Después de esta diligencia, se realizaron encuentros previos y un encuentro privado entre las víctimas y los comparecientes, con el propósito de ampliar la información y contribuir al esclarecimiento de la verdad.

Al enviar este caso de falsos positivos, sub-caso Casanare al Tribunal para la Paz, la Sala de Reconocimiento de Verdad, presentó cuatro proyectos de Sanción Propia que son: El parque de memoria y paz, una sede de una universidad de la memoria y la justicia, un homenaje al campesino por su valor y dignidad, y la búsqueda de personas desaparecidas.

Esta es la quita resolución de conclusiones la cuarta en el caso de falsos positivos. En el Sub-caso Casanare son 612 víctimas las acreditadas para participar de manera especial en todas las fases de investigación.