Procurador rechazó asesinato de concejal Mileidy Villada en Obando, Valle del Cauca

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, condenó el asesinato de la presidenta del Concejo del municipio de Obando, Mileidy Villada González.

Igualmente, se solidarizó con su familia y amigos.

“Estas acciones no tienen ninguna justificación”, señaló el procurador, quien además solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para determinar quiénes son los responsables del crimen ocurrido en inmediaciones del barrio El Jardín, en el municipio de Obando.

La concejal era integrante del partido político Centro Democrático.

Al parecer, el nombre de la presidenta del Concejo Municipal de Obando había aparecido en uno de los panfletos que, a través de WhatsApp, han circulado en ese municipio.