Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 may 2026 Actualizado 01:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Procurador rechazó asesinato de concejal Mileidy Villada en Obando, Valle del Cauca

Además, les pidió a las autoridades esclarecer los hechos relacionados con la muerte de la integrante del Centro Democrático.

Procurador Gregorio Eljach. Foto: Cuenta de X Procuraduría.

Procurador Gregorio Eljach. Foto: Cuenta de X Procuraduría.

Procurador Gregorio Eljach. Foto: Cuenta de X Procuraduría.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Añadir Caracol Radio en Google

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, condenó el asesinato de la presidenta del Concejo del municipio de Obando, Mileidy Villada González.

Igualmente, se solidarizó con su familia y amigos.

“Estas acciones no tienen ninguna justificación”, señaló el procurador, quien además solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para determinar quiénes son los responsables del crimen ocurrido en inmediaciones del barrio El Jardín, en el municipio de Obando.

La concejal era integrante del partido político Centro Democrático.

Al parecer, el nombre de la presidenta del Concejo Municipal de Obando había aparecido en uno de los panfletos que, a través de WhatsApp, han circulado en ese municipio.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir