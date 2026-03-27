En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Ejército.

Montería

Miembros de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional recibieron con honores militares el cuerpo del soldado profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes, uno de los ocho cordobeses que perdieron la vida en el accidente aéreo registrado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Desde el Ejército se lamentó el hecho y se indicó que “cada uno de los uniformados partió cumpliendo su deber con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación. Su sacrificio no será olvidado”.

Los honores se adelantaron en la noche del 26 de marzo, luego del traslado del cuerpo vía aérea en el aeropuerto Los Garzones de Montería.

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En Córdoba aún son esperados siete cuerpos de soldados profesionales en zonas como Cereté, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, San Bernardo del Viento y Montería.

- Soldado profesional Daniel Esteban Arias Pérez

Puerto Libertador - Córdoba

- Soldado profesional Santiago Andrés Arias Pérez

Puerto Libertador - Córdoba

- Soldado profesional Cristián Camilo Baza Tordecilla

Vereda Charruba, Tierralta – Córdoba

- Soldado profesional Camilo Andrés Argel Villadiego

Agua Vivas, Montería - Córdoba

- Soldado profesional Ederxander Morales Torres

Montelíbano - Córdoba

- Soldado profesional Luis Eduardo González Hernández

San Bernardo del Viento – Córdoba

- Soldado profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández

Vereda La Pozona, Cereté – Córdoba