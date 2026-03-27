Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 mar 2026 Actualizado 18:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Se trata del uniformado Arley Camilo Tordecilla Warnes, oriundo de la ciudad de Montería.

En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Ejército.

En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Ejército.

En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Ejército.

Montería

Miembros de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional recibieron con honores militares el cuerpo del soldado profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes, uno de los ocho cordobeses que perdieron la vida en el accidente aéreo registrado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Desde el Ejército se lamentó el hecho y se indicó que “cada uno de los uniformados partió cumpliendo su deber con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación. Su sacrificio no será olvidado”.

Más información

Los honores se adelantaron en la noche del 26 de marzo, luego del traslado del cuerpo vía aérea en el aeropuerto Los Garzones de Montería.

En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Ejército.

En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Ejército.

En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Ejército.

En Montería reciben con honores a soldado que murió en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Foto: Ejército.

En Córdoba aún son esperados siete cuerpos de soldados profesionales en zonas como Cereté, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, San Bernardo del Viento y Montería.

- Soldado profesional Daniel Esteban Arias Pérez

Puerto Libertador - Córdoba

- Soldado profesional Santiago Andrés Arias Pérez

Puerto Libertador - Córdoba

- Soldado profesional Cristián Camilo Baza Tordecilla

Vereda Charruba, Tierralta – Córdoba

- Soldado profesional Camilo Andrés Argel Villadiego

Agua Vivas, Montería - Córdoba

- Soldado profesional Ederxander Morales Torres

Montelíbano - Córdoba

- Soldado profesional Luis Eduardo González Hernández

San Bernardo del Viento – Córdoba

- Soldado profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández

Vereda La Pozona, Cereté – Córdoba

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir