“La administración de justicia continúa revictimizando”: Fausto Zapa por caso que cumple 12 años

Montería

A través de una nueva comunicación, Fausto Zapa, padre del asesinado exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez, advirtió que el caso sigue en veremos tras la fuga de dos de los condenados: Zuan Naiduth López Acevedo y el excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao Sarmiento, quienes fueron sentenciados a más de 40 años de prisión por el crimen.

El caso cumple 12 años este viernes, 27 de marzo de 2026 en Montería. En ese sentido, Fausto Zapa señaló que “hoy, la administración de justicia de nuestro país continúa revictimizando a nuestra familia por el hecho de permitir que dos de los culpables condenados se hayan fugado; y que hasta ahora ninguna de las autoridades competentes y responsables de sus capturas lo hayan hecho después de muchos meses de ser prófugos”.

“Seguiremos clamando justicia transparente, no solo en el caso de mi hijo; sino también en muchos otros casos que vienen sufriendo un número considerable de familias colombianas”, expresó.

Finalmente, resaltó que “esperamos que la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Presidencia de la República y el mismo Ministerio de Justicia se pronuncien, además de implementar estrategias que logren sus capturas pronto y así mitigar un poco la bofetada burlesca a la administración de justicia por lo que ha sido fallida, en el sentido de condenar a dos culpables que se encontraban detenidos, pero que las autoridades de justicia permitieron o dejaron escapar”.

Cabe recordar que, por este caso también fue condenado a 23 años de prisión vía preacuerdo el confeso asesino Joicer Hernández.