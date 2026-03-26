Iglesia Católica del Quindío exhortó a tomar medidas preventivas por accidente aéreo de la FAC

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El accidente aéreo de Putumayo, en el que fallecieron 69 integrantes de las Fuerzas Militares, ha impactado al departamento ya que dos familias quindianas perdieron a sus seres queridos.

A propósito, Monseñor Carlos Arturo Quintero Obispo de la Diócesis de Armenia elevó un mensaje de solidaridad para las familias que atraviesan es trágico momento.

Dio a conocer que otra familia quindiana se ve afectada puesto que en este hecho falleció la sobrina del párroco del santuario de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Martín Uberto Rojas. Aunque es clave aclarar que ella era oriunda de Boyacá, sin embargo, genera dolor para la familia que reside en el departamento.

“Yo quiero compartirles algo también que toca a la iglesia porque una sobrina del padre Martín Uberto Rojas, que es el párroco del santuario del Sagrado Corazón de Jesús, también cayó allí en ese lugar y su familia también hoy vive este luto y este duelo", mencionó.

Dijo que duelen mucho este tipo de situaciones puesto que son soldados que han dado su vida por la patria y por eso el luto lo vive todo un país.

“Nos duelen estas cosas que suceden en Colombia, nos duelen todos estos militares caídos porque han dado la vida por la patria y la verdad La verdad es que, aunque es un accidente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sin embargo, el luto lo vive todo Colombia y es un duelo que hoy tiene que ponernos en actitud de alerta", destacó.

Fue tajante al mencionar que no es momento para echar culpas sino generar las acciones contundentes para prevenir este tipo de accidentes.

“Esto no es de mirar a quién podemos echarle la culpa ahora, sino qué podemos hacer para prevenir todas estas cosas porque son prevenibles y yo pienso que es acompañar a las familias, la iglesia lo hace desde la oración, desde la solidaridad y desde la esperanza cristiana", indicó.

Resaltó que como iglesia católica acompañarán a las familias desde la oración, desde la solidaridad y desde la esperanza cristiana.

Recordemos que las víctimas quindianas fueron el soldado profesional Mateo Herrera López, del municipio de Armenia, y el suboficial Cabo I Jairo Andrés Rincón Machado, de Calarcá.