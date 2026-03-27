El auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín habría aparecido muerto en el Suroeste de Antioquia

Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó mediante su cuenta de X que habría sido hallado el cuerpo sin vida del auxiliar de vuelo de la aerolínea American Airlines que estaba desaparecido desde la madrugada del pasado domingo 22 de marzo.

El mandatario manifestó que entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias fue hallado un cuerpo sin vida que podría ser el de Fernando Gutiérrez Molina , de 31 años, nacido en el país de El Salvador y de nacionalidad estadounidense. Agregó que el cadáver fue trasladado a Medicina Legal de Medellín, donde se adelantará su plena identificación.

Manifestó que esta información ya fue entregada al padre de la víctima, que se encuentra en la capital antioqueña desde que se reportó su desaparición el pasado domingo cuando salió de una discoteca en el barrio El Poblado sur de Medellín.

“He informado también de esta triste situación al Señor Embajador de Estados Unidos en Colombia @USEmbassyBogota y al Cónsul General. Las investigaciones llevadas por la Policía y la Fiscalía van muy avanzadas y tendrían pistas muy claras que los responsables. Que se haga justicia. Inclusive que los responsables sean pedidos en extradición”.