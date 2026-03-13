Innovación y tecnología, en la agenda de Fedemunicipios 2026

La inteligencia artificial comienza a abrirse paso en la gestión pública local.

Durante el Congreso Nacional de Municipios fue presentado el programa MUNIA (Municipios con Innovación y Tecnología), una iniciativa orientada a impulsar la transformación digital de las alcaldías y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones basadas en datos.

El lanzamiento se realizó en el marco del panel “Municipios Inteligentes: Innovación y gerencia pública con Inteligencia Artificial”, en el que se analizó cómo las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que se gestionan las ciudades y territorios.

La plataforma MUNIA conecta a los gobiernos locales con soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial previamente validadas, permitiendo acelerar la adopción de estas herramientas en la gestión municipal y facilitando procesos de innovación pública en los territorios.

Entre sus objetivos está apoyar a las alcaldías en la modernización de sus servicios públicos, reducir tiempos de respuesta en la atención a los ciudadanos y fortalecer la toma de decisiones mediante el análisis de datos y modelos predictivos.

“La incorporación de inteligencia artificial en la gestión municipal representa una oportunidad para cerrar brechas tecnológicas entre territorios, optimizar la administración de recursos y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, dijo Gilberto Toro Giraldo, director de Fedemunicipios.

Agregando que “Con iniciativas como MUNIA, se abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de la gestión pública local del país, en el que la tecnología y la innovación se vienen consolidando como herramientas clave para fortalecer las administraciones municipales y mejorar la calidad de vida en los territorios”.