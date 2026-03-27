Confis aprobó los $13 billones para el CONPES que fortalece las Fuerzas Militares de Colombia

Caracol Radio conoció en primicia que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó este jueves los $ 13 billones de pesos para el CONPES que fortalece las fuerzas militares del país. Este viernes a las 7 p. m. fueron citados los miembros del Consejo para la aprobación del CONPES en la Casa de Nariño.

Este documento de política pública que hoy va a quedar listo es tan confidencial que en la citación que les hicieron les advierten que les entregarán el documento en físico y les darán solo una copia.

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Hay que recordar que este documento de política pública habilitará la inversión de $13 billones de pesos para adquisiciones estratégicas ejecutadas entre los años 2027 y 2031, incluyendo como prioridad principal los sistemas de defensa antidrones, así como aeronaves, embarcaciones, vehículos de combate y equipos de inteligencia para el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

El Departamento Nacional de Planeación afirmó que el documento CONPES recoge las amenazas más urgentes a la seguridad pública, narcotráfico, grupos armados organizados (GAO), grupos delictivos organizados (GDO), terrorismo y economías ilícitas, y define las capacidades requeridas por cada fuerza para contrarrestarlas.

El Gobierno Nacional señaló que destinado al sector Defensa una inversión sin precedentes en la historia reciente del país.

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“Mientras la administración Santos (2015-2018) comprometió $7,2 billones y el gobierno Duque alcanzó los $9,3 billones, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha comprometido $11,6 billones de pesos en inversión directa, cifra que se suma a $15,1 billones adicionales comprometidos mediante la estrategia de vigencias futuras para la adquisición de aeronaves de superioridad aérea”, afirmó la entidad en un comunicado.

El accidente del avión Hércules

Hay que recordar que ante accidente de avión militar en Putumayo que dejó decenas de muertos, el presidente Gustavo Petro ordenó expedir el Conpes para modernizar capacidades de Fuerzas Militares.

“No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados”, escribió el jefe de Estado en X.