Ejército avanza en batallón de drones en Boyacá con apoyo regional y proyección nacional

El Ejército Nacional avanza en la consolidación de un proyecto estratégico para la seguridad del país: la creación de un batallón de aeronaves no tripuladas en Boyacá. Así lo confirmó el general Carlos Alberto Padilla, comandante de la División de Aviación, quien explicó que la iniciativa responde a los cambios en las dinámicas del conflicto armado y al uso creciente de tecnologías emergentes. «...Este batallón está pensado como respuesta a esos cambios en la naturaleza del conflicto… el Ejército no se puede quedar atrás...», afirmó.

El alto oficial señaló que el proyecto, que comenzó a gestarse desde el año pasado, busca fortalecer tanto la seguridad de las tropas como la protección de la población civil. «...Tenemos que generar formas diferentes de aumentar la seguridad, no solamente de nuestros hombres, sino también de la población civil...», indicó, destacando que el uso de drones se ha convertido en una herramienta clave en escenarios militares contemporáneos.

Uno de los avances más relevantes ha sido el respaldo institucional y regional. Según el general Padilla, la Gobernación de Boyacá ya había entregado un lote y el aeropuerto de Sogamoso fue cedido en comodato, con el objetivo de convertirlo en un centro operativo. «...La intención es recuperarlo no solamente para la operación nuestra, sino también para la operación comercial y que beneficie a la región como un todo...», explicó, subrayando el impacto que podría tener el proyecto más allá del ámbito militar.

Además, el oficial destacó el papel de los empresarios y la academia en la viabilidad del batallón. «...Hemos encontrado la receptividad y el apoyo de la sociedad de Boyacá… los empresarios manifestaron su apoyo para iniciar la fase uno...», señaló. En paralelo, confirmó que ya existen acercamientos con Satena para evaluar posibles rutas aéreas desde la región, aunque aclaró que la decisión dependerá de estudios de viabilidad: «...ellos tienen que adelantar un estudio de mercado para decidir si es rentable...».