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27 mar 2026 Actualizado 16:22

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Medellín

Cinco integrantes pricipales de la estructura criminal “El Mesa” fueron capturados

Estas capturas, según las autoridades, son un golpe estratégico para este grupo delincuencial que tiene injerencia criminal en el municipio de Bello y en el Valle de Aburrá.

Cinco principales integrantes de la estructura criminal “El Mesa” fueron capturados Foto: Policía Nacional

Cinco principales integrantes de la estructura criminal “El Mesa” fueron capturados Foto: Policía Nacional

Cinco principales integrantes de la estructura criminal “El Mesa” fueron capturados Foto: Policía Nacional

Sara Bastidas Rojas

Medellín

Medellín

La Policía Nacional en alianza con la Fiscalía General de la Nación, lograron en operativos simultáneos, la captura de 5 integrantes del grupo delincuencial organizaco “El Mesa”.

Fueron capturados alias “Pekus”, identificado por las autoridades como uno de los principales dinamizadores de la expansión criminal en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Caldas; alias “Nene”, “El Mechudo”, “Pachito” y “Amarillo”, presuntamente estarían vinculados en actividades delictivas como el tráfico de estupefacientes, homicidios selectivos y extorsiones en ciudades como Medellín, Bogotá y Soacha.

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“Esta operación representa un golpe contundente contra las estructuras criminales que afectan la seguridad en el área metropolitana del valle de aburrá”, expuso Alejandra Romero Gil, secretaria de Seguridad y Convivencia de Bello.

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