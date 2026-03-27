¿A que hora juega Independiente Santa Fe contra Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga Colombiana?

Atlético Bucaramanga buscará meterse nuevamente en la pelea por los cuadrangulares cuando reciba a Independiente Santa Fe en la jornada 14 de la Liga Colombiana.

El conjunto Leopardo llega a este compromiso tras una racha negativa de tres partidos sin ganar, situación que lo hizo salir del grupo de los ocho. Sin embargo, la tabla aún le da margen de maniobra: está a solo un punto de la octava posición, por lo que un triunfo podría devolverlo a zona de clasificación. En su última presentación cayó 2-0 ante Junior, pero ahora regresa a casa, donde ha sido fuerte durante el torneo, manteniéndose invicto con tres victorias y tres empates.

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Por su parte, Santa Fe ha tenido un semestre irregular, lejos del nivel que lo llevó a ser campeón en el Apertura 2025. El equipo Cardenal suma apenas tres victorias en 12 partidos, aunque en las últimas jornadas ha mostrado una leve mejoría. Llega con cinco puntos de los últimos nueve posibles, tras empatar ante Alianza y Deportivo Cali, y vencer recientemente a Independiente Medellín.

Este duelo aparece como una oportunidad clave para ambos equipos: Bucaramanga quiere recuperar terreno en la tabla, mientras que Santa Fe busca consolidar su recuperación en la recta final del todos contra todos.

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¿A que hora juega Bucaramanga y Santa Fe en la fecha 14 de la Liga Colombiana?

El compromiso se disputará este viernes 27 de marzo en el Estadio Américo Montanini de la ciudad de Bucaramanga a partir de las 8:10 p.m. (hora Colombia).