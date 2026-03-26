Piden investigar a viceministro de la Igualdad por presunto acoso sexual
La denuncia fue presentada en contra del viceministro de Igualdad, Axcan Duque.
La candidata presidencial Paloma Valencia hizo una grave denuncia sobre un presunto caso de acoso sexual que involucraría al actual viceministro de Igualdad, Axcan Duque.
Se trata de una queja que llegó al Comité de Convivencia del Ministerio, con un chat entre el viceministro y una funcionaria, en el que habría enviado una imagen con contenido sexual sin su consentimiento.
Al respecto, la candidata solicitó a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía proteger a la denunciante.
Igualmente, solicitó que se adelanten las investigaciones, adjuntando una foto del chat.
Y pidió también que se le permita a la funcionaria trabajar desde casa y que el funcionario sea apartado del cargo de manera preventiva.
Hasta el momento, Caracol Radio consultó al funcionario señalado, pero no ha respondido nuestro mensajes.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...