Vendían piezas prehispánicas en Cali: recuperan 34 objetos arqueológicos en locales de antigüedades
Los operativos en Granada y Versalles destaparon la comercialización e intervención irregular de objetos de las culturas Quimbaya y Calima
Estaban en vitrinas y listas para la venta. Así encontraron 34 piezas arqueológicas en Cali durante operativos que dejaron al descubierto la comercialización ilegal de patrimonio histórico en la ciudad.
Las inspecciones se realizaron en varios locales de antigüedades de los barrios Granada y Versalles, donde las autoridades evidenciaron que varios de estos objetos no solo eran ofrecidos al público, sino que además estaban siendo intervenidos sin autorización ni acompañamiento técnico especializado.
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Entre los elementos recuperados hay vasijas, cuencos, figuras antropomorfas y zoomorfas, además de herramientas ancestrales. Todas pertenecen a las culturas Quimbaya y Calima, lo que las convierte en bienes de alto valor histórico y cultural.
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Como resultado, los establecimientos fueron suspendidos temporalmente por incumplir la normativa que protege el patrimonio, al intervenir estas piezas sin licencias ni procesos de restauración avalados.
El operativo fue adelantado por el Grupo de Protección al Turismo de la Policía Nacional de Colombia, con apoyo de la Interpol y el INCIVA.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...